Президент Украины Владимир Зеленский подписал законы об уголовной ответственности для коллаборантов – лиц, которые сотрудничают с Россией.

Об этом заявил во время телемарафона в эфире украинских телеканалов первый заместитель спикера Верховной Рады Александр Корниенко.

– Закон о коллаборационизме подписан уже президентом, по моей информации, и будет опубликован, — подчеркнул он.

Как известно, коллаборанты – это лица, которые сознательно соглашаются на сотрудничество с оккупационной гражданской или военной “властью” в ущерб собственному государству.

В начале марта Верховная Рада поддержала два закона об ответственности для коллаборантов за основу и в целом (№ 5144 и № 5143). Судя по информации на сайте ВР, оба документа уже подписал президент Владимир Зеленский.

Документ № 5144 предусматривает установление уголовной ответственности за коллаборационную деятельность.

Закон дополняет Уголовный кодекс Украины статьей 111-1 Коллаборационная деятельность. Вводится уголовная ответственность за сотрудничество со страной-агрессором Россией, ее оккупационной администрацией, вооруженными или военизированными формированиями в различных сферах (военной, политической, информационной, административной, хозяйственной и трудовой).

Согласно положениям закона:

• За публичное отрицание вооруженной агрессии против Украины, временной оккупации украинских территорий, публичные призывы к сотрудничеству с РФ будут лишать права занимать определенные должности на 10-15 лет.

• За пропаганду в учебных заведениях в пользу РФ предусмотрено наказание в виде: исправительных работ сроком до 2 лет, или ареста до 6 месяцев, или лишения свободы сроком до 3 лет с лишением права на 10-15 лет занимать определенные должности.

• Передача материальных ресурсов вооруженным формированиям РФ, а также осуществление хозяйственной деятельности во взаимодействии с Россией будет наказываться штрафом до 10 тыс. не облагаемых налогом минимумов доходов граждан или лишением свободы на 3-5 лет (с лишением права занимать должности и с конфискацией имущества).

• Если гражданин Украины будет добровольно занимать должности в созданных РФ незаконных органах власти на оккупированной территории, будет участвовать в организации и проведении незаконных выборов и референдумов – его могут лишить свободы на срок от 5 до 10 лет (с лишением права занимать должности на срок до 15 лет и с конфискацией имущества или без нее).

• За организацию и проведение мероприятий политического характера или информационную деятельность в сотрудничестве с РФ предусмотрено лишение свободы сроком от 10 до 12 лет (с лишением права занимать должности сроком до 15 лет).

• Если гражданин Украины добровольно займет должность в незаконных судебных или правоохранительных органах на оккупированной территории, а также будет участвовать в незаконных вооруженных формированиях, в вооруженных формированиях РФ – ему грозит лишение свободы на срок от 12 до 15 лет (с лишением права занимать должности на срок до 15 лет и с конфискацией имущества или без нее).

• Если в результате действий или решений, предусмотренных предыдущими тремя пунктами, погибли люди, виновным будет грозить лишение свободы на срок 15 лет или пожизненное лишение свободы.

Еще один подписанный президентом закон о коллаборантах – № 5143 содержит следующие положения:

• будет ограничен доступ к проведению выборов всех уровней для лиц, сотрудничающих с РФ, ее оккупационной администрацией и ее вооруженными или военизированными формированиями (коллаборанты не смогут быть членами избирательных комиссий, наблюдателями на выборах, представителями кандидатов в ЦИК и т.п.).

• для таких лиц будет закрыт доступ к военной службе;

• таких лиц не будут допускать к государственной тайне;

• сотрудничество с РФ будет являться основанием для запрета в судебном порядке политических партий, общественных, благотворительных или религиозных организаций, профсоюзов и общественных формирований.

Недавно президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, усиливший уголовную ответственность за государственную измену и диверсии в условиях военного положения. Теперь за такие преступления предусмотрено наказание в виде 15 лет тюрьмы или пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.