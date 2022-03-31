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Факти / Україна / Політика

Рада може посилити відповідальність для українців з паспортами РФ – законопроєкт

Наташа Тарчевська редакторка стрічки
Рада може посилити відповідальність для українців з паспортами РФ – законопроєкт

Депутати з фракції Слуга народу внесли до Верховної Ради законопроєкт, який передбачає кримінальну відповідальність за подвійне громадянство. Зокрема, українцям із російськими паспортами заборонять обіймати в Україні певні посади протягом 15 років.

Проєкт закону №7223 Про внесення змін до статті 111-1 Кримінального кодексу України щодо розширення переліку кримінальних правопорушень за здійснення колабораційної діяльності на розгляд подали нардепи Сергій Кузьміних та Георгій Мазурашу.

Станом на 30 березня законопроєкт передано на розгляд Комітету. Документ має на меті доповнити уже існуючу статтю 111-1 (Колабораційна діяльність) КК України. Зміст доповнення:

Перебування громадянина України у громадянстві (підданстві) іншої держави, яка здійснює збройну агресію проти України, – карається позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк від десяти до п’ятнадцяти років з конфіскацією майна або без такої.

Наразі оприлюднений законопроєкт не містить переліку посад, найімовірніше, вони будуть обговорюватися додатково.

У пояснювальній записці до проєкту закону зазначається, що його схвалення “дозволить нашій державі, яка перебуває в стані війни з рашистською федерацією, максимально убезпечити себе від зрадників та диверсантів з “п’ятої колони”.

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