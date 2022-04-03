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Факты / Украина / Политика

Вопрос деоккупации Крыма нужно решить в дипломатическом формате — Зеленский

Юля Захарченко редактор ленты
Вопрос деоккупации Крыма нужно решить в дипломатическом формате — Зеленский

Вопрос деоккупации Автономной Республики Крым должен быть решен в дипломатическом формате после прекращения военных действий. Украина должна вернуть свою территорию, в которую ворвалась российская агрессия.

Так считает президент Украины Владимир Зеленский. В интервью иностранным СМИ он подчеркнул, что Украина не торгует территорией своего государства.

– Мы не торгуем своей территорией. Вопросы территориальной целостности и суверенитета – вне обсуждения. Есть сложные вопросы по временно оккупированным территориям.

Есть принципиальные сложности, которые мы готовы снять с повестки дня, как вопрос Крыма. Мы готовы говорить о крымском вопросе. Вопрос деоккупации Крыма должен быть решен в дипломатическом формате, возможно через десять лет, — отметил Зеленский.

Глава государства заявил, что на международном уровне этот вопрос должен быть решен по определенному алгоритму: сначала завершение войны, а затем дипломатические шаги.

В интервью Зеленский подчеркнул, что Украине требуются ракеты и самолеты для защиты мирных жителей от полномасштабной российской агрессии.

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Фото: Офис президента

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