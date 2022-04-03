Питання деокупації Криму потрібно вирішити у дипломатичному форматі – Зеленський

Питання деокупації Автономної Республіки Крим має бути вирішене у дипломатичному форматі після припинення військових дій. Україна має повернути свою територію, в яку увірвалася російська агресія.

Так вважає президент України Володимир Зеленський. В інтерв’ю іноземним ЗМІ він наголосив, що Україна не торгує територією своєї держави.

– Ми не торгуємо своєю територією. Питання територіальної цілісності та суверенітету – поза обговоренням. Є складні питання щодо тимчасово окупованих територій. Є принципові складнощі, які ми готові зняти з порядку денного, як питання Криму. Ми готові говорити про кримське питання. Питання деокупації Криму має бути вирішене у дипломатичному форматі, можливо через десять років, – зазначив Зеленський.

Глава держави заявив, що на міжнародному рівні це питання має бути вирішене за певним алгоритмом: спочатку завершення війни, а після цього – дипломатичні кроки.

В інтерв’ю Зеленський наголосив, що Україні потрібні ракети та літаки для захисту мирних жителів від повномасштабної російської агресії.