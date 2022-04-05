Імпорт газу, російські кораблі та банки: країни ЄС погодили п’ятий пакет санкцій проти РФ

Європейський Союз оголосив п’ятий пакет санкцій проти Російської Федерації на тлі агресивної війни проти України.

Деталі чергових санкцій під час брифінгу 5 квітня повідомила президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн. Вона зазначила, що деякі з них поширюватимуться і на Білорусь, яка, не оголошуючи війни в Україні, активно допомагає російським регулярним військам.

– Росія веде жорстоку, нещадну війну, також проти мирного населення України. У цій критичній точці нам потрібно витримати максимальний тиск. Тож сьогодні ми пропонуємо 5-й пакет санкцій, – зазначила вона.

Russia is waging a cruel, ruthless war, also against Ukraine’s civilian population. We need to sustain utmost pressure at this critical point. So today we are proposing a 5th package of sanctions. pic.twitter.com/GEuPQf0Wgr — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) April 5, 2022

Зокрема, країни ЄС згодилися на наступні кроки проти РФ:

Повна заборона імпорту російського вугілля. Це збагачувало країну-агресора на €4 млрд щорічно. Повна заборона транзакцій у чотирьох російських банках. У списку – другий найбільший банк РФ – ВТБ. Загалом ці чотири банки становлять майже чверть від усього банківського сектору економіки країни-агресора. Повна заборона на участь російських компаній у держзакупівлях у країнах ЄС, своєю чергою країнам ЄС – заборонено фінансово підтримувати державні установи РФ. Позбавлення права на роботу в ЄС операторів дорожнього транспорту Росії та Білорусі. Часткова заборона російським кораблям заходити у порти країн ЄС. Винятки – сільськогосподарська продукція та продукти харчування, гуманітарні вантажі та енергетика. Заборонений експорт – квантові комп’ютери і напівпровідники, передове устаткування машинобудівної промисловості та транспорту. Стосується як РФ, так і Білорусі. Заборонений імпорт – від виробів з деревини і цементу до морепродуктів та ликерів. Стосується як РФ, так і Білорусі.

За словами президента Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн, наступний пакет санкцій проти РФ матиме прямий стосунок до імпорту нафти країни-агресора.