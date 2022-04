Імпорт газу, російські кораблі та банки: країни ЄС погодили п’ятий пакет санкцій проти РФ

Європейський Союз оголосив п’ятий пакет санкцій проти Російської Федерації на тлі агресивної війни проти України.

Деталі чергових санкцій під час брифінгу 5 квітня повідомила президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн. Вона зазначила, що деякі з них поширюватимуться і на Білорусь, яка, не оголошуючи війни в Україні, активно допомагає російським регулярним військам.

Russia is waging a cruel, ruthless war, also against Ukraine’s civilian population.

We need to sustain utmost pressure at this critical point.

So today we are proposing a 5th package of sanctions. pic.twitter.com/GEuPQf0Wgr

— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) April 5, 2022