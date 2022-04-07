Президент України Володимир Зеленський закликає посилювати санкційний тиск на Росію – заблокувати всі російські банки та закрити порти для всіх суден із РФ.

Про це глава держави заявив сьогодні під час звернення до парламенту Греції.

Зеленський звернув увагу, що агресивні дії РФ від початку були спрямовані не лише на Україну, а й на Європу загалом, зокрема в енергетичній сфері.

– Це Росія робить все, щоб європейці залишилися без доступної енергії. І щоб енергетична бідність стала новою реальністю на континенті. Це Росія робить все, щоб спровокувати спалах інфляції для багатьох народів. Росія минулого року штучно створила дефіцит на європейському газовому ринку. І зараз робить все, щоб штучно створити дефіцит на світовому продовольчому ринку, – зазначив президент.

Зеленський наголосив, що зараз для європейців – питання честі відповісти на таку політику Кремля.

Президент закликав заблокувати зв’язки всіх російських банків зі світовою фінансовою системою, закрити порти для всіх суден з РФ та блокувати російські нафтові танкери, адже гроші з продажу нафти Кремль вливає у війну проти України.

– Поки російські війська блокують мирні міста і депортують наших людей, жоден російський банк не має права заробляти гроші на звʼязках зі світовою фінансовою системою. Вони всі мають бути заблоковані! Всі, а не лише частина. Поки продовжується ця безглузда і жорстока війна, жодне російське судно не має права заходити в порти демократичного світу. Для чого їм допомагати? Щоб вони заробили ще більше грошей на ракети і бомби для знищення не тільки Маріуполя, але й Одеси та інших наших українських міст? А в першу чергу – жодної підтримки російським танкерам, цим нафтовозам, які забезпечують РФ постійний потік грошей на вбивства, – заявив Зеленський, звертаючись до членів парламенту Греції.

Президент також нагадав, що наша держава потребує зброї для перемоги над військами РФ. Йдеться, зокрема, про системи протиповітряної оборони, артилерійські системи і снаряди до них, бронетехніку тощо. Як зазначив Зеленський, чим швидше Україна отримає таке озброєння, тим більше життів можна буде врятувати.