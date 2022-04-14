Оккупанты лишают украинских граждан средств к существованию – омбудсмен

Украинский омбудсмен Людмила Денисова сообщила, что страна-оккупант лишает украинских граждан средств к существованию.

Об этом говорится в заявлении, опубликованном на страницах Денисовой в соцсетях в четверг, 14 апреля.

В качестве примера она рассказала о том, что 13 апреля российские военные похитили у АО Укрпочта деньги, предназначенные для пожилых граждан и лиц из числа уязвимых слоев населения, которые нуждаются в поддержке от государства, на выплату пенсий, пособий и субсидий.

– Войска агрессора, посягая на принадлежащие гражданам пенсионные и социальные средства, нарушают их право на мирное владение своим имуществом и оставляют граждан Украины без средств существования, провоцируя гуманитарный кризис на оккупированных территориях, – отметила Денисова.

Омбудсмен сообщила, что завладение любым имуществом без согласия его собственника для личного пользования является мародерством, что, согласно Римскому уставу международного уголовного суда, является военным преступлением. – Любое лицо, совершившее такое действие, несет ответственность и должно быть наказано. Призываю Координатора ООН по кризисной ситуации в Украине и Международный Комитет Красного Креста обеспечить предоставление гуманитарной помощи жителям оккупированных территорий, в том числе города Мелитополя, оказавшихся на грани гуманитарной катастрофы, – написала Людмила Денисова.

Также она обратилась в Комиссию ООН по расследованию нарушений прав человека во время военного вторжения РФ в Украину и экспертную миссию, созданную государствами-участниками ОБСЕ в соответствии с Московским механизмом, с требованием учесть эти факты нарушений прав человека РФ в Украине.