Окупанти позбавляють українських громадян коштів для існування – омбудсмен

Український омбудсмен Людмила Денісова повідомила, що країна-окупант позбавляє українських громадян коштів на існування.

Про це йдеться у заяві, опублікованій на сторінках Денісової у соцмережах у четвер, 14 квітня.

Як приклад вона розповіла про те, що 13 квітня російські військові викрали у АТ Укрпошта гроші, призначені для літніх громадян та осіб з числа вразливих верств населення, які потребують підтримки від держави, на виплату пенсій, допомоги та субсидій.

– Війська агресора, посягаючи на пенсійні та соціальні кошти, що належать громадянам, порушують їх право на мирне володіння своїм майном і залишають громадян України без засобів існування, провокуючи гуманітарну кризу на окупованих територіях, – зазначила Денисова.

Омбудсмен повідомила, що заволодіння будь-яким майном без згоди його власника для особистого користування є мародерством, що згідно з Римським статутом міжнародного кримінального суду є військовим злочином.

– Будь-яка особа, яка вчинила таку дію, несе відповідальність і має бути покарана. Закликаю Координатора ООН із кризової ситуації в Україні та Міжнародний Комітет Червоного Хреста забезпечити надання гуманітарної допомоги жителям окупованих територій, у тому числі міста Мелітополя, які опинилися на межі гуманітарної катастрофи, – написала Людмила Денісова.

Також вона звернулася до Комісії ООН з розслідування порушень прав людини під час військового вторгнення РФ до України та експертної місії, створеної державами-учасницями ОБСЄ відповідно до Московського механізму, з вимогою врахувати ці факти порушень прав людини РФ в Україні.