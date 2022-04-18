Українська сторона заповнила та передала Єврокомісії першу частину опитувальника, необхідного для отримання Україною статусу держави-кандидата на членство в Європейському Союзі.

Про це поінформувала віцепремʼєр – міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанішина.

За її словами, Київ уже працює над другою частиною опитувальника.

– Першу частину опитувальника щодо членства України в Євросоюзі надіслано Єврокомісії. Як і обіцяв президент Володимир Зеленський, Україна заповнила документ за тиждень! Вже почали працювати над другою частиною. Пишаюся українською урядовою командою, – наголосила Стефанішина.

The 1st part of the questionnaire for ???????? EU membership has been sent to the @EU_Commission. As was promised by President @ZelenskyyUa, Ukraine completed the document in one week! Have already started working on the 2nd part. Proud of ???????? Government team — Olga Stefanishyna (@StefanishynaO) April 18, 2022

Як поінформували в пресслужбі Кабінету міністрів, опитувальник складається з двох частин:

• перша містить політичні та економічні критерії для членства в ЄС;

• друга стосується оцінки відповідності законодавства України правовим актам Євросоюзу.

Заповнену анкету-опитувальник сьогодні передав главі представництва ЄС в Україні Матті Маасікасу президент України Володимир Зеленський.

Він подякував лідерам Євросоюзу за оперативну роботу з надання нашій державі опитувальника.

– Сьогодні – один із етапів для нашої держави до вступу у ЄС, прагнення, до якого йде наш народ і за яке бореться… Це важливий сигнал. Ми віримо, що здобудемо підтримку й станемо кандидатом на вступ. Після цього розпочнеться наступний, фінальний етап. Дуже віримо, що ця процедура відбудеться в найближчі тижні і що вона буде позитивною для історії нашого народу, зважаючи на ціну, яку він заплатив на шляху до незалежності й демократії, – наголосив Зеленський.

Він нагадав, що Україна прямує до ЄС у дуже трагічний час, коли багато українців втрачають життя у повномасштабній війні. Зеленський додав, що, попри це, народ України прагне відчувати себе частиною Європи.

Матті Маасікас, своєю чергою, запевнив, що відповіді України в анкеті будуть проаналізовані дуже швидко.

Якими будуть подальші кроки

Тепер Єврокомісія повинна розглянути відповіді української сторони на опитувальник.

Після цього вона має презентувати Європейській Раді свою думку стосовно відповідності України критеріям членства в ЄС. Єврокомісія озвучить свою рекомендацію, чи надавати нашій державі статус кандидата.

Наступний крок полягає в тому, що лідери ЄС на засіданні Європейської Ради, базуючись на позиції Єврокомісії, повинні ухвалити остаточне рішення щодо надання Україні статусу кандидата на членство в Євросоюзі.

Як наголосив керівник Офісу президента України Андрій Єрмак, наша держава розраховує отримати статус кандидата на членство в ЄС вже у червні цього року. Далі ж повинні розпочатися переговори про вступ до Євросоюзу.

– Розраховуємо отримати статус країни-кандидата на членство в ЄС за підсумками засідання Європейської Ради у червні. Далі мають розпочатися переговори про вступ, які повинні відбуватися за прискореною процедурою. Зараз вся команда президента, Офісу та уряду працює над тим, щоб зробити все від нас залежне у найкоротші терміни. Україна буде в ЄС, – наголосив Єрмак.

Як відомо анкету-опитувальник 8 квітня передала президенту України Володимиру Зеленському очільниця Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн. Того дня вона здійснила офіційний візит до Києва разом із високим представником ЄС із закордонних справ і політики безпеки Жозепом Боррелем.

Джерело: Офіс президента України, Кабінет міністрів, Ольга Стефанішина, Андрій Єрмак