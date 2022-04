Українська сторона заповнила та передала Єврокомісії першу частину опитувальника, необхідного для отримання Україною статусу держави-кандидата на членство в Європейському Союзі.

Про це поінформувала віцепремʼєр – міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанішина.

За її словами, Київ уже працює над другою частиною опитувальника.

The 1st part of the questionnaire for ???????? EU membership has been sent to the @EU_Commission. As was promised by President @ZelenskyyUa, Ukraine completed the document in one week! Have already started working on the 2nd part. Proud of ???????? Government team

— Olga Stefanishyna (@StefanishynaO) April 18, 2022