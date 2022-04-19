В Википедии появилась статья, посвященная современной российской идеологии – рашизму. В ней разъясняется этимология термина, история его возникновения и главные черты.

В термине объединили два слова: Russia и фашизм.

— Рашизм — это разновидность тоталитарной, фашистской идеологии, симбиоз основных принципов фашизма и сталинизма. Он является обоснованием варварской геополитики РФ, направленной на оккупацию и аннексию территорий других государств, часто обозначается штампом “собирания земель российских” и опирается на местный коллаборационизм и поддержку российской пятой колонны, — говорится в статье.

Также в статье выделяют и другие признаки рашизма. В частности, идеология страны-агрессора базируется на империализме, тоталитаризме, “богоизбранности”. Также рашизм диктует нетерпимость к другим культурам. Символом рашизма является знак Z.

Статью о рашизме уже перевели 25 разных языков, среди которых английский, белорусский, польский, испанский, турецкий и иврит. Однако на русском такой статьи нет.