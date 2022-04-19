Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
НовостиЗдоровьеLifestyleУкраинцы в ПольшеStop the war (NFT)Война в УкраинеВживуюВидеоПоддержать
Они заплатят за эти жизни…
Российские террористы 55 день войны
Убили Убили
205 детей
Ранили Ранили
>367 детей
Убили (данные ООН) Убили (данные ООН)
2 072 взрослых
Факты / Украина / Политика

Симбиоз империализма и фашизма: на Википедии появилась статья о рашизме

Евгения Шапоренко журналист раздела Lifestyle
Симбиоз империализма и фашизма: на Википедии появилась статья о рашизме

В Википедии появилась статья, посвященная современной российской идеологии – рашизму. В ней разъясняется этимология термина, история его возникновения и главные черты.

В термине объединили два слова: Russia и фашизм.

— Рашизм — это разновидность тоталитарной, фашистской идеологии, симбиоз основных принципов фашизма и сталинизма. Он является обоснованием варварской геополитики РФ, направленной на оккупацию и аннексию территорий других государств, часто обозначается штампом “собирания земель российских” и опирается на местный коллаборационизм и поддержку российской пятой колонны, — говорится в статье.

Также в статье выделяют и другие признаки рашизма. В частности, идеология страны-агрессора базируется на империализме, тоталитаризме, “богоизбранности”. Также рашизм диктует нетерпимость к другим культурам. Символом рашизма является знак Z.

Статью о рашизме уже перевели 25 разных языков, среди которых английский, белорусский, польский, испанский, турецкий и иврит. Однако на русском такой статьи нет.

Читайте
В Молдове парламент запретил георгиевскую ленту и рашистские знаки Z и V

Related video
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Присоединяйтесь к нашему каналу на YouTube!
Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Факты ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх
Поддержать Факты ICTV
Знайшли помилку в тексті?
Помилка