У Вікіпедії з’явилася стаття, присвячена сучасній російській ідеології – рашизму. У ній пояснюється етимологія терміну, історія його виникнення та основні риси.

У терміні поєднали два слова: Russia та фашизм.

– Рашизм — це різновид тоталітарної, фашистської ідеології, симбіоз основних засад фашизму і сталінізму. Він є обґрунтуванням варварської геополітики РФ, спрямованої на окупацію та анексію територій інших держав, часто-густо позначається штампом “збирання земель російських” і спирається на місцевий колабораціонізм та підтримку російської п’ятої колони, — йдеться у статті.

Також у статті виокремлюють й інші ознаки рашизму. Зокрема, ідеологія країни-агресора базується на імперіалізмі, тоталітаризмі, “богообраності”. Також рашизм диктує нетерпимість до інших культур. Символом рашизму виступає знак Z.

Статтю про рашизм вже переклали 25 різних мов, серед яких англійська, білоруська, польська, іспанська, турецька та іврит. Проте російською такої статті немає.