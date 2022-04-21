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Факти / Україна / Політика

Подоляк та Арахамія готові провести переговори з Росією у Маріуполі

Валентина Чорна редакторка розділу Lifestyle
Подоляк та Арахамія готові провести переговори з Росією у Маріуполі

Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк та голова фракції Слуга народу Давид Арахамія підтвердили готовність провести спеціальний раунд переговорів з Росією у Маріуполі.

– Так. Без жодних умов. Готові провести спеціальний раунд переговорів у Маріуполі. Один на один. Два на два. Щоб забрати наших хлопців, азовців, військових, цивільних, дітей, живих і поранених. Усіх. Бо вони свої. Бо вони в моєму серці. Назавжди. Без варіантів, — написав Подоляк у Twitter.

Давид Арахамія також зазначив, що готовий прибути до заблокованого армією РФ міста, щоб обговорити з російською стороною питання евакуації нашого військового гарнізону і мирних жителів.

– Представники нашої делегації підтримують постійний зв’язок з українськими силами в Маріуполі. Сьогодні в розмові із захисниками міста була озвучена пропозиція провести безпосередньо на місці переговорний раунд щодо евакуації нашого військового гарнізону. Зі свого боку ми готові виїхати на такі переговори в будь-який момент як тільки отримаємо підтвердження російської сторони, – написав Арахамія.

Раніше Михайло Подоляк заявив, що облога Маріуполя Росією ще більше ускладнила переговори між Києвом та Москвою, тому важко сказати, коли можуть відновитися прямі контакти між сторонами.

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