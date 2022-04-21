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Факты / Украина / Политика

Войну можно завершить прямыми переговорами Зеленского и Путина – Подоляк

Юля Захарченко редактор ленты
Михайло Подоляк

Полномасштабная война может завершиться после переговоров между президентами Украины и России. Однако позиция и аргументы украинской стороны должны быть сильными, продуманными и юридически подкованными, чтобы страна-агрессор наконец-то вывела вражеские войска.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что президент Владимир Зеленский сможет донести до представителей Российской Федерации ключевые и принципиальные для Украины вещи.

– Это то, над чем работает сегодня команда юристов, консультантов и переговорная группа с украинской стороны. Мы надеемся, что позиции президента Владимира Зеленского будут чрезвычайно крепкими на этих переговорах, – отметил Михаил Подоляк.

По мнению советника руководителя Офиса президента, нужно дождаться развития ситуации на востоке Украины и оценить, насколько серьезным будет наступательный пыл, продемонстрированный российской стороной.

— У ВСУ нет другого пути, как одерживать сегодня тактические победы на востоке Украины. Это важно, чтобы мы остались свободными и не жили в лагере, – подчеркнул советник руководителя Офиса президента.

Михаил Подоляк считает, что в ближайшие полторы недели станет понятно, как будут развиваться события дальше на фронте. Он отметил, что, к сожалению, украинские военные платят за это высокую цену – отдают свои жизни.

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Источник: Офис президента

Фото: Офис президента

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