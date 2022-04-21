Війну можна завершити прямими переговорами Зеленського і Путіна – Подоляк

Повномасштабна війна може завершитися після прямих переговорів між президентами України та Росії. Однак позиція та аргументи української сторони мають бути сильними, продуманими та юридично виваженими, щоб країна-агресор нарешті вивела ворожі війська.

Радник очільника Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що президент Володимир Зеленський зможе донести до представників Російської Федерації ключові та принципові для України речі.

– Це те, над чим працює сьогодні команда юристів, консультантів і переговорна група з української сторони. Ми сподіваємося, що позиції президента Володимира Зеленського будуть надзвичайно міцними на цих переговорах, – зазначив Михайло Подоляк.

На думку радника керівника Офісу президента, потрібно дочекатися розвитку ситуації на сході України та оцінити, наскільки серйозним буде наступальний запал, продемонстрований російською стороною.

– У ЗСУ немає іншого шляху, як здобувати сьогодні тактичні перемоги на сході України. Це принципово важливо, щоб ми залишилися вільними та не жили у таборі, – наголосив радник керівника Офісу президента.

Михайло Подоляк вважає, що у найближчі півтора тижня стане зрозуміло, як розвиватимуться події далі на фронті. Він зазначив, що, на жаль, українські військові сплачують за це високу ціну – віддають свої життя.