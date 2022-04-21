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Факти / Україна / Політика

Війну можна завершити прямими переговорами Зеленського і Путіна – Подоляк

Юля Захарченко редакторка стрічки
Михайло Подоляк

Повномасштабна війна може завершитися після прямих переговорів між президентами України та Росії. Однак позиція та аргументи української сторони мають бути сильними, продуманими та юридично виваженими, щоб країна-агресор нарешті вивела ворожі війська.

Радник очільника Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що президент Володимир Зеленський зможе донести до представників Російської Федерації ключові та принципові для України речі.

– Це те, над чим працює сьогодні команда юристів, консультантів і переговорна група з української сторони. Ми сподіваємося, що позиції президента Володимира Зеленського будуть надзвичайно міцними на цих переговорах, – зазначив Михайло Подоляк.

На думку радника керівника Офісу президента, потрібно дочекатися розвитку ситуації на сході України та оцінити, наскільки серйозним буде наступальний запал, продемонстрований російською стороною.

– У ЗСУ немає іншого шляху, як здобувати сьогодні тактичні перемоги на сході України. Це принципово важливо, щоб ми залишилися вільними та не жили у таборі, – наголосив радник керівника Офісу президента.

Михайло Подоляк вважає, що у найближчі півтора тижня стане зрозуміло, як розвиватимуться події далі на фронті. Він зазначив, що, на жаль, українські військові сплачують за це високу ціну – віддають свої життя.

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Джерело: Офіс президента

Фото: Офіс президента

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