В исторических книгах появится такое понятие как рашизм. Об этом заявил президент Владимир Зеленский во время пресс-конференции в Киеве, отвечая на вопрос о том, не стоит ли нам сдаться, чтобы защитить граждан.

– Украинцы не сдаются. Мы точно не сдадимся. Мы это доказали не пустыми словами, мы это доказали каждым днем, каждым шагом, который мы проживаем в бою против РФ. То, что они делали, убивали, насиловали детей – это все даже не проявление, это нацизм. Исторически их государство будет иметь в книгах и истории слово — рашизм. Не просто так все говорят, что это рашизм. Слово новое, а поступки такие же, как были 80 лет назад в Европе. За все эти годы таких варварств просто не было, — сказал глава государства.

По словам Зеленского, рашизм – это понятие, которое будет в исторических книгах, в условных википедиях и останется на уроках.