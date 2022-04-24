В історичних книжках з’явиться таке поняття як рашизм. Про це заявив президент Володимир Зеленський під час пресконференції у Києві, відповідаючи на запитання про те, чи не варто нам здатися, щоб захистити громадян.

– Українці не здаються. Ми точно не здамося. Ми це довели не порожніми словами, ми це довели кожним днем, кожним кроком, який ми проживамо в бою проти РФ. Те, що вони робили, вбивали, гвалтували дітей маленьких – це все навіть не прояв, це нацизм. Історично їхня держава матиме у книжках і історії слово – рашизм. Не просто так всі говорять, що це рашизм. Слово нове, а вчинки такі самі, як були 80 років тому у Європі. За ці всі роки таких варварств просто не було, – сказав глава держави.

За словами Зеленського, рашизм – це поняття, яке буде в історичних книжках, в умовних вікіпедіях і залишиться на уроках.