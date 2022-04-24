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Факты / Украина / Политика

У него есть миссия от Бога: Зеленский ожидает визит Папы Римского

Валентина Чорна редактор раздела Lifestyle
Папа Римський Франциск

Президент Владимир Зеленский ожидает визита в Украину Папы Римского.

Об этом глава государства заявил на пресс-конференции в Киеве, на которую собрались украинские и иностранные журналисты.

По словам Зеленского, Украина обращалась к Папе Римскому с просьбой попытаться разблокировать гуманитарные коридоры к Мариуполю и поддержать граждан на Востоке.

– Я очень хотел, чтобы он приехал с самого начала, чтобы он поддержал наших людей на востоке государства, я хотел, чтобы он попытался разблокировать гуманитарные коридоры к Мариуполю. Именно с такой просьбой мы обращались к нему. Есть те или иные сигналы. Рано говорить, но мы ждем его, потому что у него есть та миссия от Бога, ему доверяет большое количество людей, — сказал Зеленский.

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