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Факти / Україна / Політика

У нього є місія від Бога: Зеленський очікує на візит Папи Римського

Валентина Чорна редакторка розділу Lifestyle
Папа Римський Франциск

Президент Володимир Зеленський очікує на візит в Україну Папи Римського.

Про це очільник держави заявив на пресконференції у Києву, на яку зібралися українські та іноземні журналісти.

За словами Зеленського  Україна зверталась до Папи Римського з проханням спробувати розблокувати гуманітарні коридори до Маріуполя та підтримати громадян на Сході.

– Я дуже хотів, щоб він приїхав із самого початку, щоб він підтримав наших людей на сході держави, я хотів, щоб він спробував розблокувати гуманітарні коридори до Маріуполя. Саме з таким проханням ми зверталися до нього. Є ті чи інші сигнали. Рано говорити , але ми чекаємо на нього, тому що у нього є саме та місія від Бога, йому довіряє велика кількість людей, – сказав Зеленський.

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