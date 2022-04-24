Президент Володимир Зеленський очікує на візит в Україну Папи Римського.

Про це очільник держави заявив на пресконференції у Києву, на яку зібралися українські та іноземні журналісти.

За словами Зеленського Україна зверталась до Папи Римського з проханням спробувати розблокувати гуманітарні коридори до Маріуполя та підтримати громадян на Сході.

– Я дуже хотів, щоб він приїхав із самого початку, щоб він підтримав наших людей на сході держави, я хотів, щоб він спробував розблокувати гуманітарні коридори до Маріуполя. Саме з таким проханням ми зверталися до нього. Є ті чи інші сигнали. Рано говорити , але ми чекаємо на нього, тому що у нього є саме та місія від Бога, йому довіряє велика кількість людей, – сказав Зеленський.