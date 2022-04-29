Україна може отримати $300 млрд у наступному році: Малюська про гроші Центробанку РФ

Сума у $300 млрд у Центральному банку Російської Федерації, яка зараз заморожена на американських рахунках, викликає зацікавленість українців, тому що теоретично всі ці гроші можна було б конфіскувати на користь нашої держави. Ці кошти можна спрямувати на відновлення української економіки, але поки що не вирішено, як це можна зробити.

Міністр юстиції України Денис Малюська пояснив, чи є розроблений механізм для легальної конфіскації коштів, які належать російським фізичним або юридичним особам.

– Тут є два блоки проблем. Це, власне, що робити з коштами фізичних і юридичних осіб, тому що на поверхні ключова перепона – це їхнє право власності та можливість оскарження у судах щодо відібрання такого майна. Щоб його відібрати, потрібен судовий механізм, над яким зараз працюють окремі держави, наші партнери, зокрема, США. Поки що зараз є лише механізм блокування. Механізму відбирання немає, але ми очікуємо, що буде поданий законопроєкт до Конгресу, де це питання врегулюється. Але буде проблема у тому, щоб доводити зв’язок конкретного олігарха чи його активів з політикою, політичними фігурами всередині Російської Федерації.

На його думку, інший блок полягає в активах країни-агресора та Центрального банку Росії. Йдеться про понад $0,5 трлн, які можна спрямувати на відновлення та розвиток української економіки.

– Є інший блок – він цікавіший. Це активи самої Російської Федерації, Центробанку РФ і так званого Фонду Благополуччя. Йдеться про понад $0,5 трлн, розміщених як у США, так і країнах Європейського Союзу, у Великій Британії та інших країнах. Сума величезна, і там один власник, що робить наше завдання (відібрання) технічно трохи простішим. Майно приватних осіб захищає право власності, Росію ж захищає так званий імунітет коштів РФ. У нас є бачення, як ці кошти забрати, попри суверенний імунітет. За нашими оцінками та прогнозами, на 99% це може бути зроблено відповідно до міжнародного договору. Розробка, концепція та презентація нашим західним партнерам відбуватиметься найближчими днями. Меседж очевидний – західні країни мають допомагати Україні не коштами платників податків, а грошима Російської Федерації. Це ж очевидно.