У суботу, 30 квітня, президент України Володимир Зеленський провів телефонні переговори з лідером Франції Еммануелем Макроном.

Про деталі український лідер поінформував у своєму офіційному Twitter-акаунті.

За словами Зеленського, темами переговорів були оборонна співпраця, майбутнє членство України в Євросоюзу, та розслідування злочинів російських військ в нашій державі.

– Продовжив діалог із президентом Франції Еммануелем Макроном. Говорили про оборонну співпрацю, взаємодію на шляху України до членства в Євросоюзі. Вдячні за гуманітарну допомогу, готовність лікувати українських воїнів. Цінуємо рішення продовжити роботу французької місії з допомоги у розслідуванні злочинів РФ, – наголосив Зеленський.

Продовжив діалог з Президентом ???????? @EmmanuelMacron. Говорили про оборонну співпрацю, взаємодію на шляху ???????? до членства в ????????. Вдячні за гуманітарну допомогу, готовність лікувати ???????? воїнів. Цінуємо рішення продовжити роботу ???????? місії з допомоги у розслідуванні злочинів РФ. — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) April 30, 2022

За інформацією французького телеканалу BFM TV, під час переговорів Еммануель Макрон пообіцяв Володимиру Зеленського посилити військову та гуманітарну допомогу нашій країні. Йдеться, зокрема, про поставки зброї.

Український лідер, своєю чергою, подякував за вже надіслані “615 тонн матеріалів”. Йдеться, зокрема, про медикаменти, генератори для лікарень, продовольчу допомогу, автомобілі швидкої допомоги.

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Крім того, Макрон пообіцяв Зеленському, що Франція й надалі допомагатиме збирати докази воєнних злочинів, вчинених російськими військами на території України. Йдеться про продовження місії французьких експертів зі збору доказів, щоб у майбутньому притягнути винних до відповідальності.

Як відомо, на початку квітня Франція відправила до України загін жандармів для допомоги в розслідування злочинів РФ.

Ще однією темою переговорів була триваюча воєнна агресія РФ. Президент Франції підтвердив “свою глибоку стурбованість” продовженням російських бомбардувань в Україні.

Макрон зазначив, що особливе занепокоєння викликає ракетний удар РФ по Києву під час візиту до столиці України генсека ООН Антоніу Гутерреша, а також надзвичайно складна ситуація в Маріуполі, попри неодноразові заклики Парижа до Володимира Путіна дотримуватися міжнародного гуманітарного права.

Під час переговорів Макрон підтвердив Зеленському своє бажання активно працювати над “відновленням суверенітету та територіальної цілісності України”. Він також нагадав про готовність Франції зробити свій внесок в угоду про гарантії безпеки для України.

Як відомо, під час другого туру президентських виборів у Франції 24 квітня Еммануель Макрон переміг свою суперницю Марін Ле Пен, набравши 58,55% голосів виборців. Макрон став першим за 20 років чинним президентом Франції, переобраним на другий термін.

Джерело: Володимир Зеленський, BFM TV, CNN