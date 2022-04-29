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Факты / Украина / Политика

Генсек ООН шокирован ракетными ударами РФ по Киеву во время его визита

Марта Бондаренко редактор ленты
Генсек ООН шокирован ракетными ударами РФ по Киеву во время его визита

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш шокирован тем, что Россия нанесла ракетный удар по Киеву.

Об этом на своей странице в Twitter сообщил журналист BBC Бен Браун.

Именно в этот момент Гутерриш находился в столице Украины с визитом к президенту Владимиру Зеленскому.

– Генеральный секретарь ООН сказал мне, что он шокирован тем, что Россия нанесла ракетный удар по Киеву, пока он находится в городе для переговоров с президентом Зеленским, – написал Браун.

Украина назвала этот обстрел “отвратительным актом варварства” и “открыткой из Москвы”.

28 апреля почти во всех регионах Украины прозвучала воздушная тревога.

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Вчера в Киеве прогремели два мощных взрыва. Позже мэр Виталий Кличко рассказал, что госпитализированы три человека.

Сразу три крылатых ракеты Вооруженные силы Украины сбили в небе над Одессой.

Были сообщения о взрывах и в Хмельницком.

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Джерело: Бен Браун

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Фото: Офис президента

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