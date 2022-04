Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш шокирован тем, что Россия нанесла ракетный удар по Киеву.

Об этом на своей странице в Twitter сообщил журналист BBC Бен Браун.

Именно в этот момент Гутерриш находился в столице Украины с визитом к президенту Владимиру Зеленскому.

Украина назвала этот обстрел “отвратительным актом варварства” и “открыткой из Москвы”.

UN Secretary General tells me he’s shocked by Russia carrying out a missile attack on Kyiv while he’s on the city for talks with President Zelensky. Ukraine calls it a ‘heinous act of barbarism’ — and a ‘postcard from Moscow’ pic.twitter.com/4ecfbVdk6f

— Ben Brown (@BenBrownBBC) April 28, 2022