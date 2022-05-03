Победа Украины в развязанной Россией полномасштабной войне зависит от трех факторов: оружия, предоставленного странами-партнерами, антироссийских санкций и членства нашего государства в Евросоюзе.

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба во время совместной пресс-конференции с главой МИД Дании Йеппе Кофодом.

– Есть три вопроса, от которых зависит победа Украины в этой войне: это санкции, оружие и перспектива членства Украины в Европейском Союзе, – отметил Кулеба.

Он заверил, что в вопросе введения санкций против РФ есть единогласная позиция, что не должно быть “никаких табу”. Кулеба уточнил, что Дания тоже разделяет такую позицию.

Глава украинского МИД также поблагодарил за то, что Копенгаген поддерживает предоставление оружия Украине как на двустороннем уровне, так и при принятии коллективных решений.

Комментируя перспективу членства нашего государства в Евросоюзе, Кулеба подчеркнул, что это станет важным сигналом для РФ. По словам министра, членство Украины в ЕС – это вопрос войны и мира в Европе.

– Эта война против Украины и всей Европы будет продолжаться, пока Путин будет считать, что Украину оставили на перепутье. И именно поэтому Евросоюз должен продолжить взятый после 24 февраля курс и максимально способствовать европейской интеграции Украины. Ближайшее решение, которое мы ожидаем, – предоставление Украине статуса кандидата на членство в ЕС. Вопрос членства Украины в Евросоюзе – это в буквальном смысле вопрос войны и мира в Европе, — заявил Кулеба.

Накануне Дмитрий Кулеба в ходе переговоров с главой дипломатии ЕС Жозепом Боррелем заявил, что не может быть альтернативы для предоставления Украине статуса кандидата на вступление в Европейский Союз.

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