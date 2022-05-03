Перемога України у розв’язаній Росією повномасштабній війні залежить від трьох факторів: зброї, наданої країнами-партнерами, антиросійських санкцій та членства нашої держави в Євросоюзі.

Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба під час спільної пресконференції з очільником МЗС Данії Єппе Кофодом.

– Є три питання, від яких залежить перемога України у цій війні: це санкції, зброя і перспектива членства України в Європейському Союзі, – зазначив Кулеба.

Він запевнив, що в питанні запровадження санкцій проти РФ є одностайна позиція, що не повинно бути “жодних табу”. Кулеба уточнив, що Данія також поділяє таку позицію.

Очільник українського МЗС також подякував за те, що Копенгаген підтримує надання зброї Україні як на двосторонньому рівні, так і під час ухвалення колективних рішень.

Коментуючи перспективу членства нашої держави в Євросоюзі, Кулеба наголосив, що це стане важливим сигналом для РФ. За словами міністра, членство України в ЄС – це питання війни та миру в Європі.

– Ця війна проти України і всієї Європи триватиме доти, доки Путін вважатиме, що Україну залишили на роздоріжжі. І саме тому Євросоюз має продовжити курс, який взяв після 24 лютого, і максимально сприяти європейській інтеграції України. Найближче рішення, яке ми очікуємо, – надання Україні статусу кандидата на членство у ЄС. Питання членства України в Євросоюзі – це в буквальному сенсі питання війни та миру у Європі, – заявив Кулеба.

Напередодні Дмитро Кулеба під час переговорів з головою дипломатії ЄС Жозепом Боррелем заявив, що не може бути альтернативи для надання Україні статусу кандидата на вступ до Європейського Союзу.

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