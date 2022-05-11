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Факты / Украина / Политика

Хмельницкая область и штат США Миссисипи стали побратимами — Гамалий

Владислава Ткаченко, Редакторка сайта
Хмельницкая область и штат США Миссисипи стали побратимами — Гамалий

Хмельницкая область получила нового побратима, им стал штат США Миссисипи.

Об этом сообщил председатель Хмельницкой областной военной администрации Сергей Гамалий.

Гамалий сообщил, что впервые в истории штат США принял решение избрать себе область-побратима.

— Благодарен губернатору штата Миссисипи за поддержку вашей области и нашей страны в такое сложное время, — отметил Гамалий.

Гамалий также сообщил, что на Хмельнитчине посевная кампания выполнена на 83% — аграрии полностью завершили посев ранних зерновых культур, продолжается посев подсолнечника, кукурузы на зерно, сои, картофеля и овощных культур.

По словам ОВА, при благоприятной погоде все посевные работы в области планируют завершить до 20 мая.

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