Хмельницкая область и штат США Миссисипи стали побратимами — Гамалий

Хмельницкая область получила нового побратима, им стал штат США Миссисипи.
Об этом сообщил председатель Хмельницкой областной военной администрации Сергей Гамалий.
Гамалий сообщил, что впервые в истории штат США принял решение избрать себе область-побратима.
— Благодарен губернатору штата Миссисипи за поддержку вашей области и нашей страны в такое сложное время, — отметил Гамалий.
Гамалий также сообщил, что на Хмельнитчине посевная кампания выполнена на 83% — аграрии полностью завершили посев ранних зерновых культур, продолжается посев подсолнечника, кукурузы на зерно, сои, картофеля и овощных культур.
По словам ОВА, при благоприятной погоде все посевные работы в области планируют завершить до 20 мая.
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