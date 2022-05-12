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Факти / Україна / Політика

Україна чекає на візити Штайнмаєра і Шольца до Києва – ОП

Валентина Летяк, редакторка стрічки
Франк-Вальтер Штайнмаєр

Україна очікує на візити німецьких лідерів до Києва, зокрема президента Німеччини Франка-Вальтера Штайнмаєра та канцлера Олафа Шольца.

Про це заявив на брифінгу заступник керівника Офісу президента Андрій Сибіга.

– Хочу підкреслити посилення динаміки наших відносин з Німеччиною. У президента Зеленського відбулася телефонна розмова з президентом Штайнмаєром. Після цього президент України прийняв у Києві президентку Бундестагу, міністра закордонних справ, також вчора відбулася розмова з федеральним канцлером Шольцом, – розповів він.

За його словами, у сторін є чітке розуміння спільних інтересів, оцінки тих викликів, які на сьогодні стоять і перед Європою, і перед Україною.

– Ми чітко розуміємо алгоритм взаємодії, і ми очікуємо подальших візитів німецьких лідерів, і президента, і канцлера, до Києва, – додав Сибіга.

10 травня Україну відвідала міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок.

Вона заявила на брифінгу в Києві, що Берлін планує поставити Україні зенітні самохідні артилерійські установки Гепард – це станеться після того, як німці домовляться з третіми країнами про снаряди до них.

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Фото: Depositphotos

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