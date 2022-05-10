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Факты / Мир

Германия собирается поставить Украине артиллерийские установки Гепард – Бербок

Анастасия Гевко, редактор ленты
Германия собирается поставить Украине артиллерийские установки Гепард – Бербок

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила во время брифинга 10 мая, что ее страна планирует поставить Украине зенитные самоходные артиллерийские установки Гепард.

В то же время она отметила, что поставки пройдут после того, как немцы договорятся с третьими странами о поставках снарядов к ним. 

– Мы уже поставили 16 млн снарядов, тысячи патронов, Стингеры и Стрелу. Но также и другие средства, медицинские препараты. Мы говорили о бронированных машинах. Но, например, относительно Гепардов. Мы можем их поставлять, но у нас нет для них снарядов… Мы пытаемся сейчас найти снаряды у тех стран, которые их могут поставлять для Гепардов. Следующим шагом будут поставки танков и гаубиц, мы будем предоставлять возможности для борьбы с дронами и наземными войсками, – заявила Бербок.

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