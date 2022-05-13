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Факты / Украина / Политика

Украина призвала Совбез ООН обеспечить эвакуацию раненых из Азовстали

Владислава Ткаченко, Редакторка сайта
Украина призвала Совбез ООН обеспечить эвакуацию раненых из Азовстали

Украина призывает Совет Безопасности ООН и генерального секретаря ООН Антониу Гутерреша обеспечить эвакуацию раненых с завода Азовсталь в Мариуполе.

Об этом сообщил постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица.

— Многие на Азовстали были тяжело ранены и не имеют доступа к медицинскому лечению, в котором срочно нуждаются. Поэтому мы считаем, что эвакуационная операция должна быть продолжена.

Мы призываем Совет Безопасности и генерального секретаря ООН приложить дальнейшие усилия, чтобы обеспечить эвакуацию больных и раненых с территории Азовстали согласно Международному гуманитарному праву, — сказал Кислица на заседании Совета Безопасности ООН.

Кислица подчеркнул, что эти раненые должны быть доставлены в безопасные места, где их право на жизнь будет гарантировано.

Он добавил, что Украина также обеспокоена тем, что репрессивная российская практика использования фильтрационных лагерей для украинцев, которые бегут с опасных территорий, была усилена.

— Нечеловеческие условия и жестокое обращение. Слово “фильтрационный” может рассматриваться только как эвфемизм для концентрационный, — отметил Кислица.

Постоянный представитель заявил, что Украина требует от России немедленно освободить из фильтрационного лагеря маму четырехлетней Алисы, с которой ее разлучили при эвакуации с оккупированных территорий.

— Мы призываем ЮНИСЕФ использовать все возможные средства, чтобы защитить права этого ребенка и других детей, которые были разлучены со своими родителями русскими, — сказал Кислица.

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