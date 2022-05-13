Україна закликала Радбез ООН забезпечити евакуацію поранених з Азовсталі

Україна закликає Раду Безпеки ООН і генерального секретаря ООН Антоніу Гутерреша забезпечити евакуацію поранених з заводу Азовсталь у Маріуполі.

Про це повідомив постійний представник України при ООН Сергій Кислиця.

– Багато хто на Азовсталі був важко поранений і не має доступу до медичного лікування, якого терміново потребують. Тому ми вважаємо, що евакуаційна операція повинна бути продовжена. Ми закликаємо Раду безпеки і генерального секретаря ООН докласти подальших зусиль, щоб забезпечити евакуацію хворих і поранених з території Азовсталі відповідно до Міжнародного гуманітарного права, – сказав Кислиця на засіданні Ради Безпеки ООН.

Кислиця підкреслив, що ці поранені повинні бути доставлені в безпечні місця, де їх право на життя буде гарантовано.

Він додав, що Україна також стурбована тим, що репресивна російська практика використання фільтраційних таборів для українців, які тікають з небезпечних територій, була посилена.

– Нелюдські умови і жорстоке поводження. Слово “фільтраційний” може розглядатися тільки як евфемізм для концентраційний, – зазначив Кислиця.

Постійний представник заявив, що Україна вимагає від Росії негайно і безумовно звільнити з фільтраційного табору маму чотирьохрічної Аліси, з якою її розлучили під час евакуації з окупованих територій.

– Ми закликаємо ЮНІСЕФ використовувати всі можливі засоби, щоб захистити права цієї дитини та інших дітей, які були розлучені зі своїми батьками росіянами, – сказав Кислиця.

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