Президент Украины Владимир Зеленский готов провести переговоры с главой страны-агрессора РФ Владимиром Путиным, однако без каких-либо посредников со стороны Кремля и на условиях диалога, а не ультиматумов.

Об этом глава государства рассказал в интервью итальянскому телеканалу Rai 1, отвечая на вопрос, какими будут условия Киева для переговоров с РФ.

По словам Зеленского, вопрос переговоров с РФ усложняется ежедневно, потому что после освобождения украинских территорий фиксируются все новые преступления российских захватчиков против мирных украинцев.

– Мы деоккупируем какие-то городки, видим следы издевательств, пыток, расстрелов и разрушений, оставленных российскими военными. И именно поэтому усложняются моменты относительно возможностей переговоров, — объяснил он.

Зеленский добавил, что украинское общество сейчас настроено негативно относительно вопроса переговоров с РФ.

– Тем не менее, я как президент готов говорить с Путиным. Но только с ним. Без его посредников. И на условиях диалога, а не на условиях ультиматумов, – подчеркнул Зеленский.

Отвечая на вопрос, к какому миру стремится Украина, он объяснил, что речь идет об уважении со стороны РФ суверенитета, территориальной целостности нашего государства, традиций, народа, языка, общества и независимости.

Кроме того, страна-агрессор должна вывести войска с территории Украины.

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– Все это нарушила РФ. И это нужно восстановить. Что это значит? Вывести свои войска с нашей земли. Наших войск на территории РФ нет. Вывести свои войска, деоккупировать наши дома. Я уж не говорю о том, что нужно вернуть все то награбленное – но это не ценности для нас. Ценности – семья и живые люди. Поэтому что бы ни награбили, пусть уйдут. Все равно они будут за все отвечать. Так что выйдите за границы нашего государства, — заявил Зеленский.

Он уточнил, что первым шагом могло бы быть возвращение российских войск к позициям по состоянию на 24 февраля 2022 года (т.е. до полномасштабного вторжения).

– Несмотря на то, что у нас как народа нет компромиссов относительно нашей независимости, но тем не менее в переговорах мы готовы говорить: по крайней мере, выйдите с той территории, которую вы оккупировали, начиная с 24 февраля… Это первый понятный шаг, чтобы о чем-то говорить. Давайте это сделаем. Мы не слышим ответа на этот вопрос, – рассказал президент.

В конце апреля в Офисе президента Украины проинформировали, что переговоры президента Украины Владимира Зеленского и хозяина Кремля Владимира Путина пока несвоевременны. Как отметил советник руководителя ОПУ Михаил Подоляк, Украина на этих переговорах хочет иметь очень мощную юридическую позицию, а ее еще предстоит подготовить.

А руководитель Офиса президента Андрей Ермак подчеркивал, что для Украины ключевой целью в переговорах с российской стороной является прекращение войны и деоккупация территорий. В то же время, Киев не пойдет на компромиссы относительно независимости и территориальной целостности.