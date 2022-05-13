Президент України Володимир Зеленський готовий провести переговори з главою країни-агресора РФ Володимиром Путіним, проте без будь-яких посередників з боку Кремля та на умовах діалогу, а не ультиматумів.

Про це глава держави розповів в інтерв’ю італійському телеканалу Rai 1, відповідаючи на запитання, якими будуть умови Києва для переговорів з РФ.

За словами Зеленського, питання переговорів з РФ ускладнюється щоденно, тому що після звільнення українських територій фіксуються все нові злочини російських загарбників проти мирних українців.

– Ми деокупуємо якісь містечка, бачимо сліди знущань, катувань, розстрілів і руйнувань, які залишили російські військові. Й саме через це ускладнюються моменти щодо можливостей переговорів, – пояснив він.

Зеленський додав, що українське суспільство зараз налаштоване негативно щодо питання переговорів з РФ.

– Тим не менш, я як президент готовий говорити з Путіним. Але тільки з ним. Без його посередників будь-яких. І на умовах діалогу, а не на умовах ультиматумів, – наголосив Зеленський.

Відповідаючи на запитання, якого миру прагне Україна, він пояснив, що йдеться про повагу з боку РФ до суверенітету, територіальної цілісності нашої держави, традицій, народу, мови, суспільства та незалежності.

Крім того, країна-агресор повинна вивести війська з території України.

Зараз дивляться

– Усе це порушила РФ. І це потрібно відновити. Що це означає? Вивести свої війська з нашої землі. Наших військ на території РФ немає. Вивести свої війська, деокупувати наші домівки. Я вже не кажу про те, що треба повернути все те награбоване – але це не цінності для нас. Цінності – сім’я і живі люди. Тож хай би що награбували, нехай підуть. Все одно вони будуть за все відповідати. Тож вийдіть за кордони нашої держави, – заявив Зеленський.

Він уточнив, що першим кроком могло б бути повернення російських військ до позицій станом на 24 лютого 2022 року (тобто до повномасштабного вторгнення).

– Попри те, що ми як народ не маємо компромісів щодо нашої незалежності, але тим не менш в переговорах ми готові говорити: принаймні вийдіть з тієї території, яку ви окупували, починаючи з 24 лютого… Це перший зрозумілий крок, щоб про щось говорити. Давайте це зробимо. Ми не чуємо відповіді на це питання, – розповів президент.

Наприкінці квітня в Офісі президента України поінформували, що переговори президента України Володимира Зеленського і господаря Кремля Володимира Путіна поки що не на часі. Як зазначив радник керівника ОПУ Михайло Подоляк, Україна на цих переговорах хоче мати дуже потужну юридичну позицію, а її ще потрібно підготувати.

А керівник Офісу президента Андрій Єрмак наголошував, що для України ключовою метою в переговорах із російською стороною є припинення війни та деокупація територій. Водночас Київ не піде на компроміси щодо незалежності та територіальної цілісності.