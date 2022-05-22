Май, 22 в 14:04

Верховная Рада утвердила указ президента Владимира Зеленского о продлении действия в Украине военного положения на 90 суток — до 23 вгуста.

За соответствующий закон 22 мая проголосовали 320 народных депутатов.

В документе говорится об утверждении указа президента Украины от 17 мая 2022 года №341 ( законопроект №7389).

Сейчас смотрят

Закон немедленно объявляется через средства массовой информации и вступает в силу со дня его опубликования.

Член Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, представитель президента в Конституционном суде Федор Вениславский ранее заверил, что в случае необходимости парламент может в любой момент отменить военное положение.

Военное положение на всей территории Украины ввели 24 февраля, когда началось полномасштабное вторжение России в Украину.

Сначала оно должно было действовать до 26 марта, потом его продлевали еще на 30 дней два раза – до 25 апреля и до 25 мая.