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Факты / Украина / Политика

Рада утвердила продление военного положения в Украине на 90 дней

Валентина Летяк, редактор ленты
Рада утвердила продление военного положения в Украине на 90 дней
Фото: УНИАН

Верховная Рада утвердила указ президента Владимира Зеленского о продлении действия в Украине военного положения на 90 суток — до 23 вгуста.

За соответствующий закон 22 мая проголосовали 320 народных депутатов.

В документе говорится об утверждении указа президента Украины от 17 мая 2022 года №341 ( законопроект №7389).

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Закон немедленно объявляется через средства массовой информации и вступает в силу со дня его опубликования.

Член Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, представитель президента в Конституционном суде Федор Вениславский ранее заверил, что в случае необходимости парламент может в любой момент отменить военное положение.

Военное положение на всей территории  Украины ввели 24 февраля, когда началось полномасштабное вторжение России в Украину.

Сначала оно должно было действовать до 26 марта, потом его продлевали еще на 30 дней два раза – до 25 апреля и до 25 мая.

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