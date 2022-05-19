Контрнаступление требует больше времени, чем оборона: Вениславский о продолжении военного положения на 90 дней
Для любого контрнаступления нужно гораздо больше времени, чем для обороны от врага. По этой причине президент Украины Владимир Зеленский предложил Верховной Раде продлить военное положение сразу на три месяца – до конца августа 2022 года.
Член Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, представитель президента в Конституционном Суде Украины Федор Вениславский отметил, что после полномасштабного вторжения России 24 февраля уже дважды продлевали военное положение в Украине.
– Враг сосредоточился на строительстве фортификационных укреплений на временно оккупированной территории. Переход в контрнаступление – это более сложные задачи, чем оборона. Поэтому освободить всю территорию Украины в течение ближайшего месяца вряд ли возможно, — считает он.
Федор Вениславский отметил, что существует юридическая основа соответствующего решения. Когда на территории страны вводится военное положение, Украина должна информировать ООН об ограничении конституционных прав и свобод людей в этих условиях.
— Каждый раз дипломаты обращаются к ООН и объясняют, какие ограничения будут действовать. Чтобы ежемесячно не повторять эту процедуру, есть решение о продлении военного положения на три месяца. Если до этого удастся освободить Украину, то мы просто отменим его, — заверил член Комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности.
Президент Владимир Зеленский предложил Верховной Раде утвердить указ о продлении военного положения в Украине с 25 мая на 90 дней, то есть почти до конца августа.