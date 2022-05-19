Контрнаступление требует больше времени, чем оборона: Вениславский о продолжении военного положения на 90 дней

Май, 19 в 10:41

Для любого контрнаступления нужно гораздо больше времени, чем для обороны от врага. По этой причине президент Украины Владимир Зеленский предложил Верховной Раде продлить военное положение сразу на три месяца – до конца августа 2022 года.

Член Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, представитель президента в Конституционном Суде Украины Федор Вениславский отметил, что после полномасштабного вторжения России 24 февраля уже дважды продлевали военное положение в Украине.

Сейчас смотрят

– Враг сосредоточился на строительстве фортификационных укреплений на временно оккупированной территории. Переход в контрнаступление – это более сложные задачи, чем оборона. Поэтому освободить всю территорию Украины в течение ближайшего месяца вряд ли возможно, — считает он.

Федор Вениславский отметил, что существует юридическая основа соответствующего решения. Когда на территории страны вводится военное положение, Украина должна информировать ООН об ограничении конституционных прав и свобод людей в этих условиях.

— Каждый раз дипломаты обращаются к ООН и объясняют, какие ограничения будут действовать. Чтобы ежемесячно не повторять эту процедуру, есть решение о продлении военного положения на три месяца. Если до этого удастся освободить Украину, то мы просто отменим его, — заверил член Комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности.

Президент Владимир Зеленский предложил Верховной Раде утвердить указ о продлении военного положения в Украине с 25 мая на 90 дней, то есть почти до конца августа.