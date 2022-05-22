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Факти / Україна / Політика

Рада затвердила продовження воєнного стану в Україні на 90 днів

Валентина Летяк, редакторка стрічки
Рада затвердила продовження воєнного стану в Україні на 90 днів
Фото: УНІАН

Верховна Рада затвердила указ президента Володимира Зеленського про продовження дії в Україні воєнного стану на 90 діб – до 23 серпня.

За відповідний закон 22 травня проголосували 300 народних депутатів.

У документі йдеться про затвердження указу президента України від 17 травня 2022 року №341 ( законопроєкт №7389).

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Цей закон негайно оголошується через засоби масової інформації та набирає чинності з дня його опублікування.

Член Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки, представник президента у Конституційному суді Федір Веніславський раніше запевнив, що у разі потреби парламент може в будь-який момент скасувати воєнний стан.

Воєнний стан на всій території України запровадили 24 лютого, коли почалося повномасштабне вторгнення Росії в Україну.

Спочатку він мав діяти до 26 березня, потім його продовжували ще на 30 днів двічі – до 25 квітня та до 25 травня.

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