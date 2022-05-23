Май, 23 в 12:58

МИД Украины считает, что Европе следует переосмыслить свое будущее и отношение к Украине, а именно предоставить нашему государству статус кандидата в члены в ЕС уже в июне.

Об этом сообщают Факты ICTV со ссылкой на заявление спикера МИД Украины Олега Николенко.

Ранее французский министр по европейским делам Клеман Бон заявил, что процесс вступления Украины в Евросоюз может затянуться на 15 или 20 лет.

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— Должны быть честными… Если мы говорим, что Украина вступит в ЕС через 6 месяцев, год или 2 года, мы врем. Это неправда. Это, наверное, 15 или 20 лет, очень долго, — сказал Бон.

По словам спикера украинского МИД, война России против Украины засвидетельствовала необходимость переосмысления будущего Европы, ведь подходы, которыми руководствовались европейские политики, не смогли обезопасить Европейский континент от новой войны.

– Разговоры об альтернативах, которые могут заменить полноценную интеграцию Украины в ЕС – изменение формы, но не содержания. Этот путь не сделает европейское сообщество более сильным и процветающим, — подчеркнул Олег Николенко.

Именно поэтому Украина настаивает на предоставлении нашему государству статуса кандидата в члены в ЕС уже в июне. Кандидатство станет важным сигналом для украинцев, что Европа ценит и уважает их усилия.

— Предоставление статуса кандидата в члены ЕС не означает немедленного членства. Это процесс, который нужно пройти. И мы уверены, что мы пройдем этот путь быстрее, если Франция и другие влиятельные европейские страны продемонстрируют лидерство, – отметил спикер МИД Украины Олег Николенко.

Президент Польши Анджей Дуда также призывает Евросоюз открыть свои двери перед Украиной уже в июне.