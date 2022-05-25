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Дело Медведчука и Порошенко: СБУ вызвала на допрос Яценюка, Турчинова и Авакова

Юля Захарченко, редактор ленты
Дело Медведчука и Порошенко: СБУ вызвала на допрос Яценюка, Турчинова и Авакова
Фото: Depositphotos

Служба безопасности Украины вызвала на допрос трех человек по так называемому угольному делу подозреваемого в госизмене Виктора Медведчука и пятого президента Украины Петра Порошенко.

Среди них – бывший глава МВД Арсен Аваков, экс-премьер-министр Арсений Яценюк и бывший секретарь СНБО Александр Турчинов, сообщает СБУ.

Важно, что соответствующие повестки датированы 19 мая, то есть допросы должны были состояться на прошлой неделе. Однако неизвестно, были ли они.

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Также на допрос был вызван генеральный директор ДТЭК Максим Тимченко, говорится на сайте СБУ.

Кум президента России Виктор Медведчук дал показания против пятого президента Украины Петра Порошенко, впоследствии опубликованные Службой безопасности.

Речь идет о возможной причастности украинского экс-президента к выводу из госсобственности части магистрального нефтепродуктопровода.

Источник: СБУ
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