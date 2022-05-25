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Справа Медведчука і Порошенка: СБУ викликала на допит Яценюка, Турчинова та Авакова

Юля Захарченко, редакторка стрічки
Справа Медведчука і Порошенка: СБУ викликала на допит Яценюка, Турчинова та Авакова
Фото: Depositphotos

Служба безпеки України викликала на допит трьох людей за так званою вугільною справою підозрюваного у держзраді Віктора Медведчука та п’ятого президента України Петра Порошенка.

Серед них – колишній глава МВС Арсен Аваков, експрем’єр-міністр Арсеній Яценюк та колишній секретар РНБО Олександр Турчинов, повідомляє СБУ.

Важливо, що відповідні повістки датовані 19 травня, тобто допити мали відбутися на минулому тижні. Однак наразі невідомо, чи були вони.

Зараз дивляться

Також на допит було викликано генерального директора ДТЕК Максима Тимченка, йдеться на сайті СБУ.

Кум президента Росії Віктор Медведчук дав свідчення проти п’ятого президента України Петра Порошенка, які згодом опублікувала Служба безпеки.

Йдеться про можливу причетність українського експрезидента до виведення з держвласності частини магістрального нафтопродуктопроводу.

Джерело: СБУ
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