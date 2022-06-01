Склонял к дезертирству начальника охраны: по Януковичу будет еще одно расследование

Июнь, 01 в 17:16

Суд разрешил ГБР провести специальное расследование в отношении экс-президента Виктора Януковича, подозреваемого в подстрекательстве к дезертирству военнослужащих Управления государственной охраны, в частности начальника его охраны.

Подозрение Януковичу по этому делу объявлено еще 9 февраля. Речь идет о двух статьях Уголовного кодекса: ч. 4 ст. 27 (виды соучастников) и ч. 1 ст. 408 (дезертирство).

По данным следствия, во время событий на Майдане 24 февраля 2014 года Янукович склонил к дезертирству заместителя начальника УГО – начальника Службы безопасности президента.

Сейчас смотрят

Он не вернулся из служебной командировки с территории Автономной Республики Крым и вместе с экс-президентом бежал в Российскую Федерацию.

На сегодняшний день по этому делу проходят четверо подозреваемых. Кроме Януковича, непосредственно руководившего бегством, подозрения объявлены сотрудникам УГО и гражданскому лицу.

Самому начальнику охраны Януковича суд заочно избрал меру пресечения в виде ареста 1 февраля 2022 года.