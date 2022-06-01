Схиляв до дезертирства начальника охорони: щодо Януковича буде ще одне розслідування

Червень, 01 в 17:16

Суд дозволив ДБР провести спеціальне розслідування щодо експрезидента Віктора Януковича, який підозрюється у підбурюванні до дезертирства військовослужбовців Управління державної охорони, зокрема начальника його охорони.

Підозру Януковичу у цій справі оголошено ще 9 лютого. Йдеться про дві статті Кримінального кодексу: ч. 4 ст. 27 (види співучасників) та ч. 1 ст. 408 (дезертирство).

За даними слідства, під час подій на Майдані 24 лютого 2014 року Янукович схилив до дезертирства заступника начальника УДО – начальника Служби безпеки президента.

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Він не повернувся зі службового відрядження з території Автономної Республіки Крим і разом з експрезидентом втік до Російської Федерації.

На сьогодні у цій справі проходять четверо підозрюваних. Крім Януковича, який безпосередньо керував втечею, підозри оголошено співробітникам УДО та цивільній особі.

Самому начальнику охорони Януковича суд заочно обрав запобіжний захід у вигляді арешту 1 лютого 2022 року.