Июнь, 08 в 15:12

Украинский посол призвал Израиль продать Киеву израильские системы перехвата ракет Железный купол и предоставить противотанковые ракеты для защиты гражданского населения от вторжения России.

Что такое Железный купол и как он сможет защитить украинское небо — узнавали Факты ICTV.

Что такое Железный купол

Это мобильная всепогодная система противовоздушной обороны, разработанная израильским предприятием Rafael Advanced Defense Systems.

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Система способна замечать и уничтожать тактические неуправляемые ракеты и артиллерийские снаряды, выпущенные с расстояния от 4 до 70 км с траекторией, что может угрожать населенным пунктам. В 2015 году купол получил возможность уничтожать маневренные БПЛА.

Основная задача системы Железный купол — защита гражданского населения от баллистических и крылатых ракет, снарядов и других воздушных угроз. Здесь использована технология, которая ранее была создана для системы SPYDER фирмы Рафаэль.

Железный купол был взят на вооружение и впервые развернут 27 марта 2011 года вблизи города Беэр-Шев. 7 апреля 2011 года система успешно уничтожила ракету Град, выпущенную из сектора Газа.

10 марта 2012 года газета The Jerusalem Post сообщила, что система уничтожила 90% ракет, выпущенных из сектора Газа, и которые должны были попасть в населенную местность.

По состоянию на ноябрь 2012 года система перехватила и уничтожила более 400 ракет.

Кстати, система также может поражать самолеты на высоте до 10 км.

Характеристики Железного купола

Разработала его компания Rafael Advanced Defense System LTD — частная фирма со связями в Вооруженных силах Израиля, занимающаяся проектированием систем противовоздушной, морской и сухопутной обороны.

Разработка купола также велась за счет США в размере $200 млн.

Компания-разработчик уверяет, что это наиболее развитая противоракетная система в мире и ее эффективность превышает 90%.

Ее батареи состоят из ракет-перехватчиков, радаров и систем управления, которые анализируют, куда может попасть вражеский снаряд.

Радиолокационная технология различает, какие из ракет могут добраться до жилых районов города, а какие в цель не попадут.

После этого система решает, какие из них нужно перехватить. Эти перехватчики запускаются вверх с мобильных или стационарных станций и затем разрывают ракеты в воздухе.

Железный купол имеет три основных компонента:

радар обнаружения и отслеживания производства израильской оборонной компании Elta;

командный центр батареи — созданный израильским производителем программного обеспечения mPrest Systems по заказу Рафаэль;

пусковая установка — запускает ракеты-перехватчики Tamir, оснащенные электрооптическими датчиками и несколькими крыльями рулевого управления для высокой маневренности.

Радар обнаруживает запуск ракеты и отслеживает ее траекторию. Тогда командный центр вычисляет ожидаемую точку удара по полученным данным, и использует эту информацию для определения того, грозит ли обнаруженная ракета определенной территории, и только в этом случае запускает ракету-перехватчик для ее уничтожения перед тем, как она достигнет своей цели.

Стоимость одной батареи системы Железный купол составляет не менее $50 млн.

По словам производителя, Железный купол может работать днем и ночью, при неблагоприятных погодных условиях, и может одновременно реагировать на несколько вражеских ракет.

Из чего состоит Железный купол

Каждая система Железного купола состоит из радара и контрольного центра, которые распознают ракеты сразу после запуска и за считанные секунды вычисляют траекторию их полета и ориентировочное место приземления.

Еще одним элементом системы являются пусковые модули. Каждая система состоит из трех-четырех модулей по 20 ракет.

Ракета перехвата запускается только в том случае, если система рассчитала, что вражеский выстрел может попасть по густонаселенному району. Ракеты перехвата могут маневрировать в воздухе. Они не попадают прямо во вражескую ракету, а взрываются вблизи нее и таким образом уничтожают.

Это, однако, также означает, что обломки ракет могут падать на населенные кварталы и наносить повреждения. Противоракетные системы являются мобильными и могут быть передислоцированы.

Ракета перехвата имеет радиус действия в 70 км. Чтобы покрыть Железным куполом всю территорию Израиля, по расчетам экспертов, нужно 13 систем.

Кроме этого, израильская система ПРО может прикрывать сухопутные войска, осуществляющие маневры, и корабли.

Важная особенность системы, которая делает ее такой эффективной для Израиля, но в то же время не абсолютно универсальной — ее нацеленность на конкретные специфические угрозы и ракеты малой дальности.

Железный купол для Украины

С началом полномасштабной войны в Украине стало понятно, что одна из крупнейших угроз для населенных пунктов, которые расположены далеко от линии фронта — удары крылатыми российскими ракетами.

Но разговоры об усилении украинской ПВО именно Железным куполом ведутся уже не впервые. Еще в 2021 году, когда Вашингтон договаривался с Киевом о передаче Железного купола, который есть на вооружении США.

— Дело в том, что США не могли реализовать интеграцию Железного купола в свою систему ПРО. То есть, мы видим на примере США, у которых ПРО из комплексов большого радиуса действия, они не смогли интегрировать Железный купол, — говорит украинский военный эксперт Александр Коваленко.

По словам Коваленко, интегрировать Железный купол в украинское ПВО будет еще сложнее, чем США. Потому что у нас еще технически и технологически более старая система, и она совсем другого происхождения, чем Железный купол.

— Еще один вопрос, если нам нужен купол, то в каком количестве? Ведь Израиль — небольшая страна, если сравнивать с Украиной. Так сколько нам нужно таких комплексов, чтобы эффективно защищать именно нашу территорию? Но и это не самое важное. В Израиле эти комплексы работали по недостаточно высокотехничным объектам, — отмечает Коваленко.

Именно поэтому, по мнению экспертов, Железный купол эффективен именно для защиты Израиля.

— Иногда люди думают, что Железный купол способен обнаружить и перехватить что угодно, однако он был разработан для примитивного оружия, такого как неуправляемые кустарные ракеты. Например, он не может перехватывать баллистические ракеты, летящие из Ирана — их должны были бы перехватывать другие системы, которые разрабатывают израильтяне, такие как Праща Давида или Стрела, — объяснял год назад портала Vox научный сотрудник Института Ближнего Востока при Национальном университете Сингапура Жан-Лу Самаан.

Именно поэтому Железный купол малоэффективен против ударов, которые наносит РФ, поскольку главная его особенность — обнаружение неуправляемых ракет малой дальности.

Этот фактор неоднократно подчеркивали украинские военные чиновники и эксперты — как до начала полномасштабной войны с Россией, так и в последние месяцы.

— Железный купол, кажется, единственная известная в Украине, поэтому о нем все говорят. На самом деле она для Украины либо не подходит, либо подходит в очень ограниченных случаях. Железный купол — это система, предназначенная для уничтожения ракет с дальностью до 80 км. Ее можно применить максимум на 80 км от линии разграничения или границы с Россией, Беларусью или Крымом, — объяснял украинский военный эксперт Михаил Самусь.

По словам экспертов, Украине нужны гораздо более мощные и многослойные системы, которые включали бы защиту против ракет малой, средней и большой дальности, так как Россия имеет в арсенале все эти ракеты.