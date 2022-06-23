Суд запретил деятельность еще одной пророссийской партии, действовавшей с 1996 года

Июнь, 23 в 14:36

Восьмой апелляционный административный суд Львова запретил деятельность еще одной пророссийской партии – Прогрессивной социалистической партии Украины, которую со времени создания в 1996 году возглавляла Наталья Витренко.

Об этом сообщается на странице суда в Facebook.

— 23 июня 2022 года коллегия судей Восьмого апелляционного административного суда завершила рассмотрение административного дела №857/5/22 о запрете политической партии Прогрессивная социалистическая партия Украины. Информируем о том, что судом удовлетворены исковые требования Минюста: запрещена деятельность политической партии Прогрессивная социалистическая партия Украины, — говорится в сообщении суда.

В суде отметили, что средства и другие активы партии, ее областных, городских, районных организаций, первичных организаций и других структурных образований были переданы в собственность государства.

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Полный текст решения по делу о запрете политической партии будет опубликован на официальных сайтах Министерства юстиции Украины и Верховной Рады Украины.

Восьмой апелляционный административный суд запретил деятельность десяти пророссийских партий, деятельность которых направлена ​​на подрыв суверенитета Украины: Опоблок, Социалисты, Наши, Государство, Блок Владимира Сальдо, Партия справедливости и развития, Социалистическая партия Украины, Левая оппозиция, Партия Шария, партия Оппозиций платформа – За жизнь.

Суд рассматривал обращения, подготовленные на основании указа президента, решения СНБО и ответного реагирования СБУ на угрозы национальной безопасности.

Источник: Восьмой апелляционный административный суд