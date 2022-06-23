Суд заборонив діяльність ще однієї проросійської партії, яка діяла з 1996 року

Червень, 23 в 14:36

Восьмий апеляційний адміністративний суд Львова заборонив діяльність ще однієї проросійської партії – Прогресивної соціалістичної партії України, яку з часу створення у 1996 році очолювала Наталія Вітренко.

Про це повідомляється на сторінці суду у Facebook.

— 23 червня 2022 року колегія суддів Восьмого апеляційного адміністративного суду завершила розгляд адміністративної справи №857/5/22 про заборону політичної партії Прогресивна соціалістична партія України. Інформуємо про те, що судом задоволені позовні вимоги Мін’юсту: заборонено діяльність політичної партії Прогресивна соціалістична партія України, – йдеться у повідомленні суду.

У суді зазначили, що кошти та інші активи партії, її обласних, міських, районних організацій, первинних організацій та інших структурних утворень передано у власність держави.

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Повний текст рішення у справі про заборону політичної партії буде оприлюднено на офіційних сайтах Міністерства юстиції України та Верховної Ради України.

Восьмий апеляційний адміністративний суд заборонив діяльність десяти проросійських партій, діяльність яких спрямована на підрив суверенітету України: Опоблок, Соціалісти, Наші, Держава, Блок Володимира Сальдо, Партія справедливості та розвитку, Соціалістична партія України, Ліва опозиція, Партія Шарія, партія Опозиційна платформа – За життя.

Суд розглядав звернення, підготовлені на підставі указу президента, рішення РНБО та відповідного реагування СБУ на загрози національній безпеці.

Джерело: Восьмий апеляційний адміністративний суд