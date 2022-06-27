Июнь, 27 в 20:08

Президент Владимир Зеленский считает, что информацию о возможной угрозе Украине со стороны непризнанного Приднестровья распространяет страна-агрессор Россия, однако заверил, что в случае удара Украина ответит.

Об этом Зеленский сказал на совместной пресс-конференции с президентом Молдовы Маей Санду.

По его словам, если со стороны непризнанного Приднестровья будут наноситься удары по Украине, то это будет глобальной ошибкой.

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— Мы сегодня на встрече с президентом Молдовы Майей Санду поднимали вопрос о возможных рисках со стороны Приднестровья… Получаем те или иные сигналы. Они неприятные. Но эти люди на временно оккупированной территории Молдовы должны знать, что для нас это будет не удар, а пощечина. А мы точно ответим ударом, — сказал Зеленский.

При этом он настаивает, что в первую очередь необходимо делать так, чтобы не было дестабилизации в регионе.

— Мы сейчас воюем с Россией на нашей земле. И не единожды видели, что были удары со стороны Беларуси, — сказал Зеленский, подчеркнув, что сами белорусы не поддерживают войну против Украины.

Ранее спикер Одесской областной военной администрации Сергей Братчук заявил, что в непризнанном Приднестровье отправили в отставку так называемое правительство из-за срыва мобилизации местного населения для участия в войне против Украины.