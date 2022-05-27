Май, 27 в 11:57

В непризнанном Приднестровье уволили “правительство” из-за провала “мобилизации” по требованию РФ

В непризнанном Приднестровье отправили в отставку так называемое правительство из-за срыва мобилизации местного населения для участия в войне против Украины.

Об этом проинформировал спикер Одесской областной военной администрации Сергей Братчук.

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По его словам, на территории Приднестровья (в непризнанной “Приднестровской Молдавской Республике”), граничащей с Одесской областью, наблюдаются “достаточно интересные события”. Так, “президент” непризнанного Приднестровья Вадим Красносельский отправил “правительство” в отставку.

– Это связано в первую очередь с тем, что так называемая мобилизация, на которой так настаивали российские оккупационные войска, в Приднестровье не состоялась. Ее не удалось провести, потому что местные (жители, — Ред.) не хотят идти воевать против Украины. Поэтому гауляйтер Московии Красносельский пытается хоть как-то удовлетворить своих кураторов (РФ, – Ред.) – назначить нового ответственного за создание источника напряжения для Украины, – подчеркнул Братчук.

Он заверил, что ситуация в Приднестровье отслеживается Украиной.

Как информируют молдовские СМИ, ставленник РФ Красносельский 26 мая подписал указ об отставке так называемого премьер-министра Александра Мартынова и “правительства”. Причины отставки не озвучивались.

Новым “премьером” решено назначить так называемого министра сельского хозяйства Александра Розенберга.

Еще в конце апреля украинская разведка сообщала, что на территории непризнанного миром Приднестровья объявлен призыв граждан на “специальные военные сборы”. Они должны были длиться 90 дней, начиная с 1 июня 2022 года. На “сборы” планировали призывать мужчин до 55 лет, пригодных к военной службе.

В СНБО Украины тогда сообщали, что РФ устраивает провокации на территории непризнанного Приднестровья, чтобы открыть дополнительный фронт в Одесской области. Отмечалось, что Приднестровье, по примеру Беларуси, может поддержать РФ без вступления в активную фазу военных действий.

Президент Владимир Зеленский также не исключал, что российские войска могут атаковать Украину с территории непризнанного Приднестровья. В то же время он отмечал, что большой угрозы нет, поскольку военная группировка в Приднестровье не слишком боеспособна.

Недавно стало известно, что боевики непризнанного Приднестровья вместе с российским военным командованием “пропили” аэродром в Тирасполе. В РФ приказали подготовить аэродром к приему Ил-76 с российским десантом. Однако оказалось, что восстанавливать уже нечего.

Источник: Сергей Братчук, NewsMaker