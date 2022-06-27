Червень, 27 в 20:08

Президент Володимир Зеленський вважає, що інформацію про можливу загрозу Україні з боку невизнаного Придністров’я поширює країна-агресор Росія, проте запевнив, що у разі удару Україна відповість.

Про це Зеленський сказав на спільній пресконференції з президентом Молдови Маєю Санду.

За його словами, якщо з боку невизнаного Придністров’я будуть завдавати ударів по Україні, то це буде глобальною помилкою.

Зараз дивляться

– Ми сьогодні на зустрічі з президентом Молдови Маєю Санду порушували питання про можливі ризики з боку Придністров’я… Отримуємо ті чи інші сигнали. Вони неприємні. Але ці люди на тимчасово окупованій території Молдови мають знати, що для нас це буде не удар, а ляпас. А ми точно відповімо ударом, – сказав Зеленський.

Він наголосив, що насамперед необхідно робити так, щоб не було дестабілізації в регіоні.

– Ми зараз воюємо із Росією на нашій землі. І не раз бачили, що були удари з боку Білорусі, — сказав Зеленський, зауваживши, що самі білоруси не підтримують війну проти України.

Раніше речник Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук заявив, що у невизнаному Придністров’ї відправили у відставку так званий уряд через зрив мобілізації місцевого населення для участі у війні проти України.