Зеленский на встрече G7 назвал пять шагов, как снизить расходы всех стран из-за российской войны
Президент Владимир Зеленский обратился к участникам саммита государств Большой семерки. Он предложил пять конкретных шагов, которые могут быть полезны для Украины, всей Европы и уменьшения колоссальных расходов всех стран из-за российской войны.
Об этом сообщила пресс-служба Офиса президента.
Первое, что озвучил президент – действенные гарантии безопасности для Украины. Зеленский подчеркнул, что подчеркнул, что в будущем они исключат возможность возникновения конфликтов вроде российской агрессии.
Второе – современная противоракетная оборона для Украины и поставка достаточного объема оружия. По его словам, Россия ужесточает ракетные обстрелы Украины, поэтому очень важно гарантировать гражданскому населению базовую безопасность.
Третье – возобновление аграрного экспорта из нашей страны.
Четвертое – признание России государством-спонсором терроризма, радикальное ограничение ее нефтяных доходов и конфискация всех замороженных и арестованных российских активов.
Пятое – послевоенное восстановление Украины, которое станет самым большим экономическим проектом нашего времени.
— Действовать немедленно и по общему плану глобальных лидеров – это то, что действительно необходимо для восстановления мира и стабильности и Украины, и всей Европы, — подчеркнул Зеленский.
Также президент призвал страны Большой семерки ужесточить режим санкций против России.
Напомним, что 26 июня страны Большой семерки – а именно представители США, Великобритании, Канады, Франции, Германии, Италии и Японии – встретились в замке Эльмау в баварских Альпах.
Фото: Офис президента