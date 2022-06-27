Июнь, 27 в 16:33

Президент Владимир Зеленский обратился к участникам саммита государств Большой семерки. Он предложил пять конкретных шагов, которые могут быть полезны для Украины, всей Европы и уменьшения колоссальных расходов всех стран из-за российской войны.

Об этом сообщила пресс-служба Офиса президента.

Первое, что озвучил президент – действенные гарантии безопасности для Украины. Зеленский подчеркнул, что подчеркнул, что в будущем они исключат возможность возникновения конфликтов вроде российской агрессии.

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Второе – современная противоракетная оборона для Украины и поставка достаточного объема оружия. По его словам, Россия ужесточает ракетные обстрелы Украины, поэтому очень важно гарантировать гражданскому населению базовую безопасность.

Третье – возобновление аграрного экспорта из нашей страны.

Четвертое – признание России государством-спонсором терроризма, радикальное ограничение ее нефтяных доходов и конфискация всех замороженных и арестованных российских активов.

Пятое – послевоенное восстановление Украины, которое станет самым большим экономическим проектом нашего времени.

— Действовать немедленно и по общему плану глобальных лидеров – это то, что действительно необходимо для восстановления мира и стабильности и Украины, и всей Европы, — подчеркнул Зеленский.

Также президент призвал страны Большой семерки ужесточить режим санкций против России.

Напомним, что 26 июня страны Большой семерки – а именно представители США, Великобритании, Канады, Франции, Германии, Италии и Японии – встретились в замке Эльмау в баварских Альпах.

Фото: Офис президента