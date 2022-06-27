Червень, 27 в 16:33

Президент Володимир Зеленський звернувся до учасників саміту держав Великої сімки. Він запропонував п’ять конкретних кроків, які можуть бути корисними для України, для всієї Європи та для зменшення колосальних витрат усіх країн через російську війну.

Про це повідомила пресслужба Офісу президента.

Перше, що озвучив президент – дієві гарантії безпеки для України. Зеленський наголосив, що наголосив, що в майбутньому вони унеможливлять виникнення конфліктів на кшталт російської агресії.

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Друге – сучасна протиракетна оборона для України й постачання достатнього обсягу зброї. За його словами, Росія посилює ракетні обстріли України, тому дуже важливо гарантувати цивільному населенню базову безпеку.

Третє – відновлення аграрного експорту з нашої країни.

Четверте – визнання Росії державою-спонсором тероризму, радикальне обмеження її нафтових доходів і конфіскація всіх заморожених та арештованих російських активів.

Пʼяте – післявоєнна відбудова України, яка стане найбільшим економічним проєктом нашого часу.

– Діяти негайно й за спільним планом глобальних лідерів – це те, що справді необхідно для відновлення миру й стабільності і України, і всієї Європи, – наголосив Зеленський.

Також президент закликав країни Великої сімки посилити режим санкцій проти Росії.

Нагадаємо, що 26 червня країни Великої сімки – а саме представники США, Великої Британії, Канади, Франції, Німеччини, Італії та Японії – зустрілися у замку Ельмау у баварських Альпах.

Фото: Офіс президента