Июнь, 27 в 14:04

Президент Украины Владимир Зеленский призвал страны Большой семерки ужесточить режим санкций против России.

Об этом он заявил в режиме видеоконференции на саммите лидеров G7 в Берлине.

– Украина чувствует поддержку государств Большой семерки. Благодарю за оборонную и финансовую помощь нашей стране в борьбе с российским вторжением, — отметил глава государства.

Зеленский подчеркнул, что для Украины важна и последовательная позиция стран G7 относительно санкций.

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— Они должны и дальше усиливаться, в частности путем ограничения цены на нефть, которую экспортирует агрессор, — добавил президент.

Напомним, что 26 июня страны Большой семерки – а именно представители США, Великобритании, Канады, Франции, Германии, Италии и Японии – встретились в замке Эльмау в баварских Альпах. После этого они отправятся в Мадрид на саммит НАТО.

Кроме того, 26 июня Зеленский во время обращения снова подчеркнул, что Украине нужна мощная система ПВО, чтобы защититься от агрессии России.