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Факты / Україна / Политика

Зеленский призвал лидеров G7 ограничить цену на российскую нефть

Ольга Тетеріна, редактор ленты
Зеленский призвал лидеров G7 ограничить цену на российскую нефть

Президент Украины Владимир Зеленский призвал страны Большой семерки ужесточить режим санкций против России.

Об этом он заявил в режиме видеоконференции на саммите лидеров G7 в Берлине.

– Украина чувствует поддержку государств Большой семерки. Благодарю за оборонную и финансовую помощь нашей стране в борьбе с российским вторжением, — отметил глава государства.

Зеленский подчеркнул, что для Украины важна и последовательная позиция стран G7 относительно санкций.

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— Они должны и дальше усиливаться, в частности путем ограничения цены на нефть, которую экспортирует агрессор, — добавил президент.

Напомним, что 26 июня страны Большой семерки – а именно представители США, Великобритании, Канады, Франции, Германии, Италии и Японии – встретились в замке Эльмау в баварских Альпах. После этого они отправятся в Мадрид на саммит НАТО.

Кроме того, 26 июня Зеленский во время обращения снова подчеркнул, что Украине нужна мощная система ПВО, чтобы защититься от агрессии России.

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