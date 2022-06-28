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Факты / Украина / Политика

Правительство утвердило положение об уполномоченном по внутренне перемещенным лицам

Марта Бондаренко, редактор ленты
біженці
Фото: Depositphotos

Сегодня, 28 июня, Кабинет министров на своем заседании утвердил положение об уполномоченном по внутренне перемещенным лицам.

Об этом сообщил представитель Кабмина в Верховной Раде Тарас Мельничук.

Кроме того, правительство предоставило Министерству реинтеграции полномочия по обеспечению прав и свобод внутренне перемещенных лиц.

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Минреинтеграции также получило полномочия по защите прав депортированных по национальному признаку лиц, вернувшихся в Украину, и по защите прав принудительно перемещенных (депортированных) лиц.

Ранее Факты ICTV рассказывали, как получить справку переселенца (статус ВПЛ).

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