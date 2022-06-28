Уряд затвердив положення про уповноваженого щодо внутрішньо переміщених осіб
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Сьогодні, 28 червня, Кабінет міністрів на своєму засіданні затвердив положення про уповноваженого щодо внутрішньо переміщених осіб.
Про це повідомив представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук.
Крім того, уряд надав Міністерству реінтеграції повноваження з питань забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб
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Мінреінтеграції також отримало повноваження з захисту прав депортованих за національною ознакою осіб, які повернулися в Україну, та із захисту прав примусово переміщених (депортованих) осіб.
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