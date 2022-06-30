Президент Индонезии предложил Зеленскому передать послание Путину

Июнь, 29 в 21:04

Президент Индонезии Джоко Видодо “предложил передать послание” от президента Украины Владимира Зеленского российскому диктатору Владимиру Путину в надежде возобновить переговоры между Москвой и Киевом.

29 июня Видодо с визитом прибыл в Украину, где в Киеве встретился с Зеленским и посетил разрушенный российскими войсками Ирпень.

Видодо, также известный как Джокови, после Киева должен поехать в Москву, где у него запланирована встреча с Путиным. После встречи с Зеленским президент Индонезии сказал:

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— Несмотря на то, что этого очень трудно достичь, я выразил важность мирной резолюции. Я предложил передать послание президента Зеленского президенту Путину, с которым скоро встречусь.

Ответ Зеленского на предложение Джокови пока не был обнародован, как и то, имел ли украинский лидер сообщение, которое он хотел передать Путину.

Президент Индонезии также сказал, что стремится бороться с ростом цен на продукты питания и энергоносители и дефицитом после вторжения России, и подчеркнул необходимость гарантий безопасности для украинских поставок продовольствия, особенно морем.

Джокови является главой G20 и одним из шести лидеров, которых ООН назначила лидерами Глобальной группы по реагированию на кризисы. Группу создали в ответ на продовольственный кризис, вызванный войной в Украине, которую развязала Россия.

В ходе визита в Киев Джокови повторил приглашение Зеленского принять участие в саммите лидеров G20 на индонезийском Бали в ноябре. А вот личное участие российского диктатора Путина в саммите G20 исключено – об этом накануне заявил премьер Италии Марио Драги. Он отметил, что непосредственное присутствие Путина исключил президент Индонезии.